Ook na Schotland blijven Belgische beloften foutloos, EK wenkt: "Jongens mogen fier zijn"

Terwijl de Rode Duivels in Wales bleven steken op een gelijkspel, graaiden de beloften in Schotland wel de drie punten mee, na doelpunten van Loïs Openda en Nicolas Raskin (0-2). Ook na zes speeldagen behoudt de ploeg van Jacky Mathijssen het maximum van de punten.

De groepswinst en EK-ticket zijn vooralsnog geen feit, maar komt weer een stapje dichterbij. Dichtste achtervolger Denemarken liet geen steek vallen in Turkije. Van euforie was dan ook geen sprake bij bondscoach Jacky Mathijssen na de andermaal sterke prestatie van zijn ploeg.

“Deze overwinning is de finishing touch voor 2021, maar de buit is niet binnen! We hebben nog steeds dat maximum van de punten en ook dat andere doel (geel veldgoal slikken in 2021, nvdr.) hebben we behaald. Daarom durf ik zeggen dat die gasten met heel veel fierheid mogen terugkijken op een erg geslaagd 2021”, aldus Jacky Mathijssen.

Tegen Schotland namen de Belgen de wedstrijd van bij het begin in handen. Uiteindelijk duurde het tot minuut 40 vooraleer de onvermijdelijke Opende vanop elf meter voor de 0-1 kon zorgen. “Ik zag heel veel controle van ons. Bovendien waren we klaar voor hun opportunistische manier van voetballen. Het feit dat Schotland zo lang in de wedstrijd bleef, was te danken aan hun sterke doelman.”

“Naar het einde toe nam Schotland alsmaar meer risico’s, waardoor ik moest ingrijpen. Maar het feit dat je dit soort wedstrijden weer in je voordeel kan laten uitdraaien, is het bewijs dat er naast voetballende ook heel wat andere kwaliteiten in deze groep schuilen. 0-2 komen winnen in Schotland, doe het maar hé”, besluit Jacky Mathijssen.

Stand

1. België 6-18

2. Denemarken 4-9

3. Schotland 4-4

4. Turkije 5-4

5. Kazachstan 5-0