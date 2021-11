Twee ex-Genkspelers in Team of The Week van FIFA 22

EA Sports maakte zonet het Team Of The Week bekend. Daarin staan twee ex-Genkspelers.

EA Sports heeft zonet het Team of the Week bekend gemaakt via Twitter. Wekelijks geeft EA de spelers die het best in vorm geweest zijn in de afgelopen week een in-vorm-kaart met betere statistieken dan normaal. Deze week zitten onder andere Kylian Mbappé (5 doelpunten in 2 wedstrijden) en Harry Kane (7 doelpunten in 2 wedstrijden) in het team van de week.

Ze worden bijgestaan door onder andere twee ex-Genkspelers. Joakim Mæhle van Atalanta staat ook in de basiself van het team van de week. Met Denemarken kwalificeerde de ex-Genkie zich als groepswinnaar voor het WK. De rechtervleugelverdediger scoorde ook in de wedstrijd tegen Faeröer. Real Sociedaddoelman Mathew Ryan heeft een plekje op de bank gekregen in het Team of the Week. De Australische doelman hield de nul tegen Saudi-Arabië en kreeg er eentje tegen in China.