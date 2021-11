Slecht nieuws voor Real Betis en Nabil Fekir

De komende wedstrijden in de Europese competities zal Real Betis Sevilla het moeten doen zonder een van zijn sterren.

Tegen Bayer Leverkusen werd Nabil Fekir uitgesloten in het slot van de wedstrijd in de Europa League en nu is er duidelijk wat daarmee zal gebeuren.

Schorsing

De straf is zwaar, want Fekir moet drie speeldagen brommen. Hij zal dus de laatste twee groepswedstrijden winnen en de eerste na Nieuwjaar als die nog wordt gespeeld.

Daarmee moet Real Betis kwalificatie voor de volgende ronde zonder hem proberen te gaan regelen, met name tegen Ferencvaros en Celtic.