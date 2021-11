Ex-Gent-speler eerste speler met tien goals in Ligue 1 dit seizoen

David scoorde van in het begin aan de lopende band bij AA Gent. Bij Lille OSC lijkt daar geen verandering in te komen. Vorig seizoen pakte de Canadees al de landstitel met Lillen en ook dit seizoen is hij op dreef.

In de uitwedstrijd op bezoek bij Monaco heeft de aanvaller na negen minuten al twee keer gescoord. Zo kroont hij zich voorlopig tot topschutter van Ligue 1.

Not Messi, Neymar or Mbappe...



Jonathan David is the first player to reach 10 goals in Ligue 1 this season 🇨🇦🔥 pic.twitter.com/DsSbGYLHHb