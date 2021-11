Goalgetters én defensieve brekers: waarom deze generatie jonge Duivels wél van Olympische Spelen mag dromen

18 op 18. Een beter rapport kan je niet voorleggen na zes kwalificatiewedstrijden. Maar het doel is verre van bereikt.

Om te beginnen: doordat Denemarken voorlopig nog maar vier wedstrijden speelde en nog vier thuiswedstrijden voor de boeg heeft, zijn de Belgen nog (lang) niet zeker van het EK.

Een puntje pakken in Denemarken zou wel voldoende zijn, want met de 18 op 18 hebben ze voorlopig wel een voorsprong van negen punten.

© photonews

Maar belangrijker: deze generatie U21-Duivels lijkt stressbestendiger - het verliest deze keer ook geen punten tegen kleinere landen, zoals in heel veel vorige campagnes wél het geval was.

Het doel is dan ook duidelijk: niet enkel het EK halen in 2023 in Roemenië en Georgië, maar daar ook kwalificatie voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs proberen af te dwingen.

Defensief sterk

Met de huidige groep is niets onmogelijk. Of het een echte gouden generatie is? Dat is altijd moeilijk te zeggen, maar talent is er in alle geledingen.

Loïs Openda zit aan zes doelpunten, ook Yorbe Vertessen komt er als aanvaller steeds meer en meer door bij PSV en bij de U21. Bovendien scoorden al zeven verschillende spelers voor de Duivels en is het doelsaldo van 13-1 ook erg sterk te noemen in verdedigend opzicht.

Met Amadou Onana hebben ze een geweldige breker op het middenveld staan, Koni De Winter heeft centraal achterin de wendbaarheid om misschien ooit wel de echte opvolger te worden van Kompany.