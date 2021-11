Waasland-Beveren mist enkele sterkhouders voor komst hekkensluiter Moeskroen

Waasland-Beveren trapt vanavond in eigen huis speeldag 12 in de 1B Pro League op gang tegen hekkensluiter Moeskroen, dat voor de interlandperiode zes op zes liet optekenen. Mits winst nadert Waasland-Beveren tot op vier punten van leider Westerlo.

Toch zullen de Leeuwen het zonder enkele sterkhouders moeten stellen. Aleksandar Vukotic is al langer out en ook voor Jordan Faucher komt de wedstrijd tegen Les Hurlus te vroeg. Alessandro Albanese, die ziek was, haalde de selectie evenmin.

Achter de naam van Louis Verstraete staat nog een vraagteken, al zit de ex-speler van AA Gent en Antwerp wel gewoon in de kern. Ook Leandro Bertone, die deze week de groepstrainingen kon hervatten, is opnieuw beschikbaar.