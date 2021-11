Cyriel Dessers heeft keuze over Rode Duivels gemaakt: "Maar kan nog switchen"

Cyriel Dessers doet het bij onze noorderburen ontzettend goed op dit moment. Hij scoort aan de lopende band, op cruciale momenten.

Cyriel Dessers heeft zijn keuze gemaakt. Hij kiest voor Nigeria en denkt niet meer aan de Rode Duivels. “Strikt gezien kan ik nog switchen, maar ik heb mijn keuze gemaakt”, zegt Dessers die resoluut voor Nigeria kiest aan Het Nieuwsblad.

“Mijn eerste selectie was heel speciaal. De interland vond in Oostenrijk plaats, maar zodra je daar het hotel binnenstapte, waande je je in Afrika.”

Dessers voelde zich meteen heel goed thuis bij de nationale ploeg. “Eén avond werden er koelboxen geleverd met Nigeriaans eten: toen was het echt feest. Ook de ontvangst was hartelijk. Er waren toch een aantal Premier League-sterren bij en ik dacht: Wat gaan die vinden van Dessers uit Tongeren? Maar toen ik Smack That van Akon zong, deed iedereen enthousiast mee. ”