Debuut van nieuwe trainer bij Newcastle moet nog even wachten

Het debuut van Eddie Howe bij Newcastle United is nog niet voor meteen. Hij mist het duel tegen Brentford.

Howe is positief getest op het coronavirus en zit in quarantaine. Tegen Brentford zal hij er nog niet bij zijn.

“Ik ben erg teleurgesteld, maar het is ongelooflijk belangrijk dat ik me aan de richtlijnen houd”, laat hij weten via de website van Newcastle. “Daarom ga ik in quarantaine.”

Howe volgde Steve Bruce op die door de nieuwe eigenaars van de club ontslagen werd. De ploeg wil de komende jaren een gooi doen naar de Premier League.