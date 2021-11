Einde nabij voor Ole Gunnar Solskjaer: bestuur Manchester United organiseert spoedvergadering na blamage tegen Watford

Manchester United heeft dit weekend nog maar eens verloren in de Premier League. Na een wanprestatie werd de Engelse topclub met 4-1 vernederd op het veld van promovendus Watford. Het einde lijkt zo nabij voor Ole Gunnar Solskjaer.

Het bestuur van Manchester United is allesbehalve tevreden na de vernedering van haar team eerder deze middag. Volgens The Sunday Times zouden ze namelijk een spoedvergadering houden over Ole Gunnar Solskjaer.

De kans lijkt dus bestaande dat de Noor zal moeten beschikken bij de Engelse topclub. Manchester United staat voorlopig op de zevende plaats in het klassement met 17 punten op 36. Komende week wachten wedstrijden tegen Villarreal (Champions League) en Chelsea (Premier League).