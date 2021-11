Westerlo wint overtuigend de derby van de Kempen in 1B tegen Lierse Kempenzonen

Zaterdagavond stond de Kempische derby tussen Westerlo en Lierse Kempenzonen op het programma. Westerlo nam vlot de maat van de 'buren' uit Lier en staat zo al met 10 punten voorsprong stevig op de 1ste plaats in 1B.

Bij Westerlo loopt al een aantal weken alles heel vlot. Antwerp uitgeschakeld in de Croky Cup en ze denderen door 1B. Lierse Kempenzonen kon deze opmars geen halt toeroepen.

1ste helft

In de eerste helft was Westerlo de beste ploeg en dit resulteerde in een voorsprong na een half uur spelen. Mabea ging op wandel door de defensie van de thuisploeg en tikte de bal door naar Foster die de 0-1 op het bord zette. Dit was tegelijkertijd ook de ruststand.

2de helft

Westerlo ging op hetzelfde elan verder en na een misverstand in de defensie van de thuisploeg stond het 0-2 dankzij een doelpunt van Daci. Na 60 minuten spelen was het weer tijd aan Foster om de stand te vergroten. Zo leek de wedstrijd gespeeld met nog een half uur op de klok.

Westerlo breide deze voorsprong nog uit in de 73ste minuut vanop de stip via Bernat. Abdallah kan nog tegenscoren voor Lierse Kempenzonen maar in het slot van de partij maakt Westerlo het 5de doelpunt. Seydoux maakt de overwinning compleet.

Dankzij deze driepunter staat Westerlo veruit alleen 1ste met 10 punten voorsprong op de eerste achtervolger en dat is Waasland-Beveren.