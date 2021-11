Trainer van Leipzig keihard voor duel tegen Club Brugge: "Dit is onaanvaardbaar"

Net als Club Brugge maakte ook Leipzig in de vaderlandse competitie geen goede beurt voor het duel in de Champions League.

Woensdag staan Club Brugge en Leipzig in de Champions League oog in oog met elkaar. Beide ploegen verloren dit weekend in de eigen competitie.

Club Brugge ging met 2-1 onderuit bij KV Mechelen, Leipzig verloor met 2-0 van Hoffenheim. Geen ideale repetitie dus voor beide teams.

“Ik ben heel teleurgesteld, Hoffenheim had veel meer honger. Ik kan een nederlaag aanvaarden, maar niet als we minder honger tonen”, zei trainer Jesse Marsch van Leipzig. “Dit is dus onaanvaardbaar.”

Club Brugge moet een punt pakken om Europees te overwinteren. “Vooraf hield ik voor ogen dat als we een goede intensiteit zouden aanhouden, deze match een grote kans kon zijn voor ons. We hebben het niet gedaan en dat is moeilijk te begrijpen.”