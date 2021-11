Vier extra spelers van Bayern München in quarantaine

Nog eens vier niet-gevaccineerde spelers van Bayern München zijn door de club in quarantaine geplaatst.

Joshua Kimmich zat al in, nu komen er nog vier extra bij. “Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting en Michael Cuisance zijn in overleg met de gezondheidsautoriteiten in quarantaine geplaatst”, klinkt het bij de Duitse club.

“Zij hebben contact gehad met een lid van het Bayern-team die positief testte op het coronavirus", laat Bayern in een verklaring op de officiële website weten.

Bayern speelt dinsdag in de Champions League op bezoek bij Dynamo Kiev.