Mourinho mag zijn portefeuille opentrekken: "Ik beloofde hem die schoenen van 800 euro als hij scoorde"

José Mourinho is een meester-motivator, dat bewees hij zondag nog maar eens. En hij gaat goed om met zijn jeugdige spelers. Hij haalde dit seizoen Felix Afena-Gyan bij de A-kern en de 18-jarige aanvaller bedankte hem met twee goals tegen Genoa. Al zal dat de coach ook wel wat kosten.

Afena-Gyan mocht voor de derde keer invallen en besliste de wedstrijd voor AS Roma. Maar Mourinho had hem wel een belofte gedaan. "Ik had Felix beloofd dat ik de schoenen die hij erg mooi vindt zou kopen als hij zou scoren", zei Mourinho. "Ze zijn heel duur, achthonderd euro. Na zijn eerste goal rende hij daarom direct naar me toe, zodat ik het niet zou vergeten. Morgenochtend is het eerste wat ik zal doen die schoenen voor hem kopen."

Mourinho plukte de aanvaller dit seizoen weg bij de beloften van Alberto De Rossi. "Het spijt me voor Alberto, maar Felix blijf nu bij ons. Je ziet nu vaak kinderen die denken dat ze alles al weten, maar Felix stelt zich juist heel bescheiden op en wil juist zoveel mogelijk opsteken van iedereen. Dat is fantastisch om te zien."