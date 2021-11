Opmerkelijke trainerscarrousel in de maak? Pochettino in verband gebracht met Man U, Zidane naar PSG?

Volgens de Britse krant The Telegraph heeft Manchester United een nieuwe trainer op het oog: Mauricio Pochettino. En helemaal weigerachtig zou die daar niet tegenover staan.

United heeft de 49-jarige Argentijn nog niet benaderd, maar zou dat wel snel gaan doen, weet ook de BBC. Het wordt niet makkelijk om Pochettino bij de Parijse topclub weg te halen, maar zijn vertroebelde relatie met sportief directeur Leonardo zou wel kunnen meespelen. United zette deze week Ole Gunnar Solskjaer op straat en is op zoek naar een grote en gereputeerde naam om de ploeg over te nemen.

In dat geval zou trouwens Zinedine Zidane in beeld komen bij PSG. De Franse Algerijn zit sinds zijn vertrek bij Real Madrid zonder club en werd ook in verband gebracht met United. Maar hij zou dat geweigerd hebben. Voor een terugkeer naar de Ligue 1 en de kans om met Messi, Neymar en Mbappé te werken zou hij echter wel open staan.