Clement voor Leipzig: "Eerste van twee kansen op iets exceptioneel" en "We gaan nu toch niet alles in vraag stellen?"

Philippe Clement heeft de nederlaag tegen KV Mechelen een plaats kunnen geven en heeft de blik op RB Leipzig gewend. Een match waarvan de Europese overwintering afhangt. En misschien ook nog een kans om voor de tweede plaats te spelen.

Als Club een punt pakt tegen Leipzig worden ze sowieso derde. Bij winst hangt er in Parijs nog een dikke, vette bonus te rapen. "We hebben nu één van twee kansen om iets exceptioneel te doen", gaf Clement aan. "Mag ik jullie eraan herinneren dat velen bij de loting '0 op 18' voorspelden? We hebben al twee stunts gedaan, een derde zou ongelooflijk zijn. Als we winnen kan het echt een heel mooi verhaal worden, want dan speel je voor die tweede plaats tegen PSG."

De voorbije matchen in de competitie waren echter geen goed voorteken. Hoeveel druk hangt er dan aan die wedstrijd en op Clement zelf? "Ik leg altijd heel veel druk bij mezelf. Ik wil elke match winnen en probeer dat over te zetten op de spelers. Maar ja, die match tegen KV Mechelen heeft erin gehakt. Het was niet makkelijk om dat opzij te zetten, want naast de score was ook het spel niet goed. Maar als we in de CL bevestigen wat we de voorbije maanden gedaan hebben, kunnen we een gigantische stap zetten. Dan moet je dat doortrekken."

"Het is nu niet het moment om alles ineens in vraag te stellen. We hebben twee keer verloren in de competitie. En ja, we hebben in het algemeen veel te veel punten laten liggen. Maar daarvoor moet je al het goede niet vergeten. Ik hoop dat er morgen wat spelers boven zichzelf gaan uitstijgen."