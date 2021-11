🎥 Wat een ongelooflijke misser van Benfica tegen Barcelona

Benfica pakte een puntje tegen Barcelona, maar het had nog anders kunnen lopen. Haris Seferovic kreeg namelijk een geweldige kans ...

"Ik ben al 30 jaar coach, maar dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien", aldus coach Jorge Jesus van Benfica na de match.

Hoe Haris Seferovic in de slotminuten miste? Dat was werkelijk ongezien. En het had een héél belangrijk doelpunt kunnen zijn.

Op de slotspeeldag wordt het nog spannend voor beide ploegen, al moet Barca dan wel tegen Bayern aan de bak.