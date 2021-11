1B- Westel zkt uitdager: waarom de rode loper al uitgerold ligt voor Westerlo

Westerlo won afgelopen weekend de topper op het veld van Lierse Kempenzonen met 1-5. Een statement dat kan tellen. Union-gewijs herleiden de Kemphanen de concurrenten in 1B tot figuranten. Nog voor halfweg competitie lijkt niets een terugkeer van Westerlo naar het hoogste niveau in de weg te staan.

Meer punten dan Union

Union raasde vorig seizoen als een bezetene door 1B. Opvallend: tot dusver doet Westerlo nóg beter dan Union. De Kemphanen sprokkelden 27 punten uit twaalf wedstrijden, terwijl de Brusselaars vorig seizoen een punt minder telden. Al zetten de Unionisten vanaf speeldag dertien een onwaarschijnlijke 44 op 48 neer, na veertien zeges en twee gelijke spelen.

Ideale mix

Westerlo beschikt over een uitgebalanceerde spelerskern. Jonas De Roeck vond in zijn elftal de ideale mix tussen ervaring en jeugdig enthousiasme. In de centrale as beschikken de Kemphanen met David Jensen, Pietro Perdichizzi en Lukas Van Eenoo over een schat aan métier. Rondom hen komen jonge jongens als Rubin Seigers (23), Kouya Mabea (23), Kyan Vaesen (20), Lyle Foster (21) en Erdon Daci (23) helemaal tot onbolstering.

Daarnaast verdient de transfercel van Westerlo een pluim. De Kemphanen plukten met Jan Bernat (20) een groot Slowaaks talent weg bij Zilina. De offensieve middenvelder wordt dit seizoen gehuurd, maar Westerlo bedong ook een aankoopoptie. Ook de uitleenbeurten van Bruggelingen Thomas Van den Keybus (20) en Maxim De Cuyper (20) zijn tot dusver een schot in de roos gebleken. Bovendien laat Jonas De Roeck een welgekomen frisse wind waaien door het Kuipke, na 3,5 seizoenen Bob Peeters.

Gevaar komt van overal

Tuur Dierckx verkeerde in het begin van het seizoen in bloedvorm. Met drie doelpunten en evenveel assist leek El Turos eindelijk de sleutelfiguur te worden, tot het noodlot toesloeg op training. Dierckx liep een zware knieblessure op en moest een kruis maken over het seizoen. De blessure van Dierckx destabiliseerde Westerlo evenwel niet.

De Kemphanen zijn niet afhankelijk van één speler, wat duidelijk blijkt uit de statistieken. Een echte topschutter is er niet. Voorlopig is Erdon Daci, de Macedonische spits, beste schutter met vijf rozen. Liefst elf verschillende spelers troffen dit seizoen al raak in de competitie.

Concurrentie faalt

De vraag is dan ook: wie doet dit Westerlo wat? Voorlopig zijn de zeven concurrenten van Westerlo gebuisd, letterlijk. Dichtste achtervolger Waasland-Beveren leed afgelopen vrijdag zijn vierde thuisnederlaag van het seizoen en blijft achter met 17 op 36. Enkel een ongeziene inzinking lijkt dit Westerlo dan ook van een titel te kunnen houden. Na vijf lange seizoenen lijkt een terugkeer naar de Jupiler Pro League dichter dan ooit. Met dank ook aan de sportieve en financiële slagkracht van de Turkse investeerders, die Westerlo de voorbije seizoen zowel op sportief als extrasportief de kans gaf om stappen te zetten.