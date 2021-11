Zoekt Haaland andere oorden op? Niet als het aan het bestuur van Dortmund ligt

Alles wijst erop dat Erling Haaland een van de grootste transfers ooit zal kunnen maken volgende zomer, maar uit Duitsland komt nu informatie binnen die deze veronderstelling tegenspreekt.

Erling Haaland is een van de grootste talenten ter wereld. De amper 21-jarige Noorse spits van Dormund heeft een marktwaarde van 150 miljoen euro en lijkt stilaan klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière. Iedereen gaat er van uit dat Haaland komende zomer een transfer zal maken naar een van de grootste clubs ter wereld, maar daar wil het bestuur van Dortmund nu een stokje voor steken. De Duitse club wil zijn Noorse topschutter graag nog een jaartje langer houden.

Dortmund heeft veel over om Haaland nog een jaartje langer in de Bundesliga te houden. Zijn salaris van nu ongeveer 8 à 9 miljoen euro zou verdubbeld worden. Haaland kan dus 16 à 18 miljoen verdienen als hij nog een jaartje langer bij Dortmund blijft. Als hij het nieuwe contract ondertekent zal Haaland verplicht zijn om tot de zomer van 2023 in Duitsland te blijven.