Duidelijkheid rond vervroegd vertrek van El Hadj bij Anderlecht

RSC Anderlecht speelt zaterdag tegen rechtstreekse concurrent Sporting Charleroi. Drie punten pakken is van cruciaal belang voor paarswit.

Vincent Kompany staat onder druk bij paarswit. Er moeten dringend punten gepakt worden, zeker tegen de rechtstreekse concurrenten zoals Sporting Charleroi.

Omdat de ploeg niet draait zoals het moet zou Vincent Kompany wel weer eens kunnen schuiven in zijn selectie. El Hadj is een van de mannen die tussen de A- en de B-kern zweeft.

Bij de beloften liet hij zich maandag opnieuw gelden, maar hij wil naar de A-ploeg van Anderlecht. Vertrekken omdat hij die kans niet krijgt lijkt voorlopig geen optie.

“Zijn kans komt wel, en dan is het zaak om die te grijpen. Een vertrek in januari is vandaag niet aan de orde”, is te horen bij zijn entourage weten, zo weet HLN.