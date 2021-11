Hoe slechte keuzes van Clement het verlies al inluidden nog voor de wedstrijd tegen Leipzig begonnen was

Toegegeven, het is achteraf altijd makkelijk om commentaar te geven als bepaalde keuzes niet goed bleken te zijn. Maar de nederlaag van Club kondigde zich toch al een beetje aan toen we het wedstrijdblad onder ogen kregen.

Nooit eerder vertoonde opstelling

Dat Club Brugge een 3-5-2 hanteert is niet de eerste keer in deze Champions League-campagne. Aan de hand van de elf namen verwachtten we toch een 3-5-2 maar in werkelijkheid kregen we een 3-4-3 voorgeschoteld, een nog niet eerder vertoonde opstelling van Club Brugge.

Na 90 minuten klonk er een striemend fluitconcert en scandeerde Jan Breydel om Ruud Vormer.

Geen stabiliteit in defensie

De vorige keren was er altijd plaats voor Mats Rits naast Balanta en Vanaken op het middenveld en in de laatste wedstrijd op het veld van City stond ook Ruud Vormer daar nog eens bij. Van de kapitein was nu geen sprake, zelfs na 90 minuten voetballen niet. De Nederlander bleef de hele wedstrijd aan de bank genageld. De Club-aanhang pikte dat niet en riep meermaals om hun kapitein. Na 90 minuten klonk er een striemend fluitconcert en scandeerde Jan Breydel om Ruud Vormer.

Clement koos voor een middenveld Balanta-Vanaken en dus maar één verdedigend ingestelde speler. Tegen een Leipzig dat wel eens makkelijjk een doelpunt maakt én vol voor de overwinning moest gaan om nog Europees te kunnen overwinteren.

Ook wingbacks falen, de key positions bij een driemansverdediging

In plaats voor de defensieve stabiliteit van een viermansdefensie te kiezen, opteerde Clement dus opnieuw voor drie man achterin. De twee spitsen Brobbey en André Silva hielden de drie verdedigers echter goed aan de praat en omdat Balanta als enige middenvelder een verdedigende ingesteldheid had, kwamen Nkunku en Forsberg veel in het spel voor.

Met Van Der Brempt en Sowah op de wingbacks kwam blauw-zwart verdedigend ook op de flanken tekort en dat viel woensdagavond extra hard op. Sowah moet het veel meer van zijn aanvallende impulsen hebben (die ook al even niet goed zijn) dan van zijn defensieve runs. De penalty die hij weg gaf was daar een schoolvoorbeeld van.

© photonews

Bij Van Der Brempt ontbreekt het niet aan motivatie maar aan te veel balverlies (waaronder bij het eerste doelpunt). Na deze wedstrijd lijkt de Champions League toch nog een niveautje te hoog gegrepen voor de 19-jarige speler.

Aanvalspel haaks op sterke punten Dost

Iedereen was het erover eens dat Dost aanvallend wel tot zijn recht kwam als de aanvallen ten dienste staan van de Nederlandse centrumspits. Maar met de zwervende spelers rond hem kwam dat er allesbehalve uit. Dost werd te weinig aangespeeld door Lang en De Ketelaere, het gouden duo dat in een diepe vormcrisis zit.

Clement greep wel in bij de rust door Dost naar de kant te halen en De Ketelaere opnieuw met Lang naar het centrum te duwen maar het kalf was al verdronken. Teruggrijpen naar vier man achterin deed de Brugse trainer ook niet, zelfs niet toen er met Ricca een linksback op het veld kwam. Mata schoof een halve rij op om op de wingback te spelen.



Gegokt en verloren, maar vooral gefaald. En gebuisd, diep gebuisd.