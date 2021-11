Joos duidelijk over Clement: "Zoiets zeg je niet, toen was duidelijk dat hij weg wil naar het buitenland"

Voor Philippe Clement en Club Brugge is het tegen RB Leipzig misschien wel dé match der matchen die er zit aan te komen. Rest de vraag: wat met de toekomst van de oefenmeester van blauw-zwart?

"Na de zege op Zenit Sint-Petersburg vorig jaar zei Clement dat hij dat hoger inschatte dan zijn twee landstitels", aldus Filip Joos in 90 minutes.

Nooit zeggen

"Dat was de verklikking dat hij weg wil naar het buitenland. Zoiets zeg je niet, dat kan je nooit zeggen. Je zegt dat ook tegen spelers die erbij waren bij die landstitels."

"Dat er dan in de groep iets sluipt dat er spelers denken dat het maar tegen KV Mechelen is of dergelijke meer."