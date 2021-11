Karim Benzema kent woensdag het verdict in affaire rond sekstape

De zaak rond de sekstape van Mathieu Valbuena is bijna tot een einde gekomen. Deze woensdag kennen we normaliter het verdict.

In Frankrijk is het al jaren een heel bijzonder, vreemd en veel in de media uitgesponnen verhaal. De sekstape van Valbuena die door Benzema naar buiten werd gebracht.

Woensdag straf bekend

De aanvaller van Real Madrid en vier anderen die moeten voorkomen zullen normaal gezien op woensdag hun straf kennen.

De procureur vroeg zes maanden met uitstel en 75.000 euro boete voor Benzema. Daarmee zou hij wel uit de cel blijven natuurlijk.