Duitse pers wijst met de vinger naar supporters van Club Brugge

Leipzig beleefde op Jan Breydel een fantastische avond. Het vernederde Club Brugge, maar heeft het ticket voor de Europa League zo goed als vast.

De supporters van Club Brugge zullen zich het duel tegen Leipzig wel helemaal anders voorgesteld hebben dan het gelopen is. Het draaide uit op een totaal fiasco, waarbij Europees overwinteren zo goed als verloren is, terwijl er zelfs ambities waren om door te stoten in de Champions League.

De Duitse pers was laaiend enthousiast over de prestatie van Leipzig, maar hekelde wel het gedrag van de supporters van Club Brugge tijdens de wedstrijd.

“De Club-fans waren al gefrustreerd na de 1-0 en het bier vloog in het rond. Gvardiol werd zelfs geraakt, maar Leipzig liet er zich niet door van de wijs brengen”, schrijft Bild.