Eric Goens heeft zich ook laten vangen als Clubsupporter: "Wij zijn zot geworden"

Eric Goens is een supporter van Club Brugge. Hij liet zich woensdag ook verleiden tot fluitconcerten en gemor.

De verwachtingen bij de fans van Club Brugge waren groot. Misschien wel veel te groot, zo beseft ook supporter Eric Goens. “De supporters zijn meegegaan in dat verhaal van "Glory Glory Hallelujah!" Vandaar ook die fluitconcerten en dat gemor, ook bij mij. Dat is de frustratie van de voorbije weken die eruit kwam”, zegt hij bij Sporza.

“Ik las in de kranten dat Club Brugge bij overwintering een van de belangrijkste kandidaten op eindwinst in de Europa League zou zijn. Het is door dit soort zaken dat er een soort arrogantie in de ploeg is geslopen, wellicht niet bewust. Als je wint tegen Leipzig en gelijkspeelt tegen PSG, wat is dan een match tegen Zulte Waregem of KV Mechelen?”

Het draaide een beetje anders uit en dan is een nederlaag als die tegen Leipzig extra pijnlijk. “Zo zot in de kop de spelers zijn geworden, zo zot zijn ook de supporters geworden. Die dachten ook al dat ze de komende jaren alles en iedereen zouden wegspelen. Maar het is niet zo omdat ze elke week in Het Laatste Nieuws schrijven dat je de beste van Europa bent, dat je ook al automatisch kampioen bent voor Nieuwjaar.”