Een koninklijke vlucht voor de supporters van Feyenoord naar Praag

Koning Willem-Alexander heeft woensdag als copiloot een KLM-toestel met Feyenoord-supporters naar Praag gevlogen. De Rotterdamse fans waren op weg de Tsjechische hoofdstad voor het duel van donderdagavond in de Conference League, toen er een bekend gezicht in de cockpit verscheen.

Supporters van Feyenoord werden bij aankomst in Praag door RTV Rijnmond gevraagd naar de aanwezigheid van de koning. "Er zat een beveiliger bij en die hield mij goed tegen", aldus een fan tegen de regionale omroep.. "Maar ik denk dat hij nu voor Feyenoord is." De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft aan de omroep laten weten dat 'het gastvliegerschap van de koning voor KLM een privékwestie betreft' en wil het niet bevestigen.

"Maar dit is toch mooi? Ik vind het echt grappig!", vervolgt de supporter. "We gaan er hier een mooi feest van maken." Ook Til, die met de selectie van Feyenoord al eerder afreisde naar Praag, werd op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de koning in het toestel met supporters. "Dat is een grapje, neem ik aan?", aldus Til, waarop Cristian Willaert het nogmaals bevestigt. "Echt? Ik heb ook foto's gezien, maar dat was een schim toch?"

Koning Willem-Alexander vliegt vaker als copiloot mee. De vorst heeft een vliegbrevet en moet om dat te behouden een bepaald aantal vluchten per jaar maken. supporters van Feyenoord zagen hun kans schoon om Willem-Alexander op de gevoelige plaat vast te leggen, maar werden door beveiligingsmedewerkers weggehouden.