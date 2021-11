Marc Degryse vreest voor het ontslag van Philippe Clement

Club Brugge had hoge verwachtingen voor de poulefase van de Champions League, maar wat woensdagavond gebeurde was in geen woorden te beschrijven.

Club Brugge lootte een zware poule in de Champions League, maar hier en daar werd zelfs gedroomd van doorstoten. Nu lijkt zelfs de derde plaats niet meer mogelijk.

Het tactische plan van Philippe Clement draaide helemaal verkeerd uit. “Het begint hier toch bij de trainer, hoe je het ook draait of keert", zei Marc Degryse bij VTM. "Hij zoekt naar oplossingen, maar gaat die veel te ver zoeken.”

Degryse begrijpt de keuzes van Clement niet. “Het is te gek voor woorden dat hij in de belangrijkste wedstrijd teruggrijpt naar dingen die nog nooit gebruikt zijn geweest. Hij speelde bijvoorbeeld zonder linksachter. Maar wel met Sowah, die al weken amper in actie kwam, als soort van wingback. En hij haalde Vanaken achteruit, dat is net degene die kan infiltreren en scoren. Het pakte allemaal verkeerd uit en zo bracht Clement de hele ploeg in de war.”

Ook in de competitie loopt het voor geen meter en dan zouden er wel eens conclusies getrokken kunnen worden. “Het wordt in ieder geval een zware test. Dit is het derde jaar onder deze trainer en de lat wordt steeds hoger gelegd. Maar het eerste doel, overleven in de Champions League, is al weg. En in de competitie staan ze al op zeven punten. Met dit soort resultaten komt een trainer overal in de problemen.”