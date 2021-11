Michel Louwagie blij met het Europese AA Gent: "Dat wil toch iets zeggen"

AA Gent kan op de vijfde speeldag van de Conference League al zekerheid verwerven over de groepswinst.

Toch was dat allemaal niet zo simpel, beseffen ze ook bij AA Gent. “Ik had vooraf toch wat schrik van Partizan. Die staan nog altijd los op kop in Servië, afgezien van een gelijkspel tegen Rode Ster hebben ze daar alles gewonnen. Met een vier op zes hebben we het er tegen hen goed van afgebracht”, zegt Michel Louwagie.

“Nu willen we het afmaken, zodat we meteen naar de achtste finales gaan in maart. Als tweede in de groep krijg je nog een tussenronde in februari, tegen clubs uit de Europa League. We hebben dan liever geen extra wedstrijden, want we willen zo fris mogelijk zitten voor de eindsprint in de competitie.”

Winst tegen Anorthosis betekent ook een opbrengst van 6,4 miljoen euro al. “Maar de centen zijn nu niet het belangrijkste. Voor ons prestige willen we graag weer eerste in de groep zijn, zoals in 2019. We spelen nu al zeven jaar op rij Europees, we haalden vijf keer de groepsfase en we kunnen voor de vierde keer in die zeven jaar overwinteren. Dat wil toch iets zeggen.”