Philippe Clement trekt boetekleed aan: "Dit is mijn verantwoordelijkheid" en "grootste teleurstelling sinds ik hier ben"

Philippe Clement, graag zat hij er niet bij op de persconferentie Philippe Clement.

De Brugse oefenmeester was zichtbaar teneergeslagen na de 0-5 blamage tegen RB Leipzig in de Champions League. Het tactisch plannetje dat op voorhand nog niet getest was, bleek faliekant te mislukken.

"We wilden onze aanvallende mensen voorin houden met Charles en Bas (De Ketelaere en Dost). In Leipzig heeft Noa (Lang) de tweede helft meer op de linksback gespeeld. We hebben ons aangepast om hen pijn te doen maar zijn daar niet in geslaagd. We wilden niet achteruit kruipen maar dat is niet gelukt", klinkt het.

Veel mensen fronsten de wenkbrauwen bij het zien van de opstelling van Clement en achteraf bleek het inderdaad niet de juiste keuze te zijn. "Dit is mijn verantwoordelijkheid", is Clement eerlijk. "Het waren mijn keuzes om het op die manier te doen. Of ik overwogen heb om sneller in te grijpen? Niet evident met het verhaal dat ik de afgelopen week verteld heb tegen de spelers. De spelers gingen mee in dat verhaal", aldus Clement.

Dit voelt aan als een crisis

"Dit is de grootste teleurstelling als Club-coach sinds ik hier ben. Maar ik zit hier niet teneergeslagen. Het is belangrijk om recht te staan tegen Genk zondag. Je kan tegen de muur lopen zoals vandaag maar het kan snel keren als we als groep rechtstaan. Dit voelt aan als een crisis, maar nu moeten we hard werken om de situatie om te draaien. Het potentieel is er, dat hebben de jongens in het verleden al bewezen", besluit de Brugse oefenmeester hoopvol.