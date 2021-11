Wouter Vandenhaute boos op de Pro League: "Men heeft te lang gedacht ermee weg te komen"

De financiële hervormingen dreigen het voetbal in ons land duur te staan te komen, maar het is volgens Wouter Vandenhaute de schuld van de Pro League.

De fiscale hervormingen lagen volgens Vandenhaute al jaren op tafel, maar de voetbalwereld heeft zelf niet meegewerkt om een goede regeling met de overheid te vinden.

“Men heeft te lang gedacht: ‘We komen er wel mee weg.’ Het was van in het begin duidelijk dat alles draaide rond twee Vlaamse ministers, Vincent Van Peteghem en Frank Vandenbroucke, elk met hun persoonlijkheid en achtergrond, en dat de hele kwestie rond RSZ en de overheidssteun voor het voetbal veel harder leefde in Vlaanderen dan in Wallonië”, zegt Vandenhaute aan HLN.

Maar het zal volgens Vandenhaute helemaal anders uitdraaien. “Weet je wat er zal gebeuren? Het omgekéérde van wat de minister wil bereiken. In Genk, in Brugge, bij ons worden al fortuinen geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Maar over de regeling van goedkope buitenlanders hoor ik niemand. Sterker nog: door het nieuwe voorstel zal de verleiding om goedkope buitenlanders aan te trekken alleen maar groter worden, want we mogen de contracten die we aan jeugdspelers geven niet meer inbrengen, noch alle kosten die we maken om al die spelers en spelertjes te vervoeren, en hen mentaal en op school te begeleiden.”