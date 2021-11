PSG reageert formeel op geruchten rond trainerscarrousel: "We willen niet dat Pochettino vertrekt"

Na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United valt de naam van PSG-coach Mauricio Pochettino steeds vaker op Old Trafford. Leonardo, de technisch directeur van de Parijzenaars, reageerde vrijdag op een eventueel vertrek van zijn Argentijnse coach.

Mauricio Pochettino zweeg de voorbije dagen in alle talen over de vermeende interesse van Manchester United. Leonardo ging wel dieper in op de hardnekkige geruchten. "PSG wil Pochettino niet laten vertrekken. Ook zelf heeft hij nooit de vraag gesteld om te vertrekken. Geen enkele club heeft ons gebeld om gesprekken aan te knopen met hem", aldus de sportief directeur van PSG aan AFP.

In de Franse media werd er al geanticipeerd op de mogelijke opvolger van Pochettino. Diverse media melden dat PSG zelfs al gesprekken voerde met Zinedine Zidane. Larie, aldus Leonardo. "We hebben enorm veel respect voor Zidane, voor zijn verdiensten als speler en trainer. Maar ik wil benadrukken dat er geen enkel contact is geweest tussen ons"