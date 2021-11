🎥 Arsenal wint tegen Newcastle ondanks gigantische misser van Aubameyang

Na een 4-0 verliest tegen Liverpool moest Arsenal opnieuw vertrouwen tanken in de competitie. Dat deden ze ook door met 2-0 te winnen van Newcastle United.

Newcastle, de rijkste club ter wereld door de nieuwe eigenaars, staat momenteel laatste in de Premier League en moet oppassen dat ze niet richting de Championship degraderen.

Tegen Arsenal brachten The Magpies eveneens te weinig om aanspraak te maken op minstens een punt. Al duurde het wel even voordat Arsenal op voorsprong kwam. Er was zo onder andere deze misser van Aubameyang:

Vrijdagavond: te lang op café 🍻

Zaterdagmiddag: 🥴 pic.twitter.com/oGjoWE3Nm7 — Play Sports (@playsports) November 27, 2021

In de tweede helft lukte het Arsenal, met Lokonga aan de aftrap, wel om het verschil te maken. De jonkies maakten het verschil met Tavares die Saka bediende voor de 1-0 Tien minuten later verdubbelde Martinelli de score en was het over en out voor Newcastle.

In de stand is Arsenal zo opgeklommen naar een mooie vijfde plaats terwijl Newcastle nog een speeldag langer de rode lantaarn van de Premier League blijft.