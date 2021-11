🎥 Trainer van Burnley ziet er de humor wel van in dat de wedstrijd tegen Tottenham niet doorgaat

Hevige sneeuwval in het noorden van de UK zorgt ervoor dat de wedstrijd tussen Burnley en Tottenham niet zal doorgaan. De trainer van Burnley zag er wel de humor van in.

Temperaturen onder het vriespunt en hevige sneeuwval deren de trainer van Burnley niet. Sean Dyche kwam het veld inspecteren voor de wedstrijd en zag een sneeuwtapijt liggen. Een jas of een vest had hij niet aan maar een wit hemd zo wit als de sneeuw was zijn enige bescherming voor het koude weer.

Toch kon er bij Sean Dyche een grote lach af. Omwille van een aantal afwezigen kon Burnley ook niet op volle sterkte aantreden dus een uitgestelde wedstrijd kwam op een goed moment voor hem.