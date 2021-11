22-jarige Van Hoorenbeeck lichtpunt maar oud zeer steekt opnieuw de kop op bij KV Mechelen

Vanlerberghe haakte geblesseerd af, waarna Vrancken de 22-jarige Alec Van Hoorenbeeck de kans gaf om tegen Cercle zijn eerste speelminuten van het seizoen op te doen. Van Hoorenbeeck viel niet uit de toon. Wel dienen ze zich bij KV zorgen te maken over de tegentreffers op stilstaande fases.

Reeds één keertje eerder, in het seizoen 2019-2020, had Van Hoorenbeeck meegedaan aan een wedstrijd uit de Belgische competitie. Vorig seizoen was de centrale verdediger steevast titularis tijdens een uitleenbeurt aan Helmond Sport, de Nederlandse club waar KV Mechelen mee samenwerkt. Het is dus wel duidelijk dat hij wat in zijn mars heeft.

Bij een 3-1-nederlaag gaat de defensie natuurlijk geen grote complimenten krijgen, maar Van Hoorenbeeck hield zich meer dan behoorlijk staande. "Hij speelde een degelijke en secure wedstrijd", vond ook zijn coach. "Ik had er weinig schrik van. Hij is een slimme gast, hij is altijd mee in onze principes en weet perfect wat hij moet doen op welke momenten. Aan hem heeft het zeker niet gelegen", is Wouter Vrancken duidelijk.

© photonews

Waar het dan wel aan lag? Onder meer aan de standaardsituaties. De 1-0 was een kopbal op hoekschop, de 2-1 kwam er van op de stip, na een trekfout op hoekschop. KV Mechelen incasseerde dit seizoen al elf tegendoelpunten op stilliggende ballen.

"Het is niet leuk als je zo achter komt. Als je tot aan de rust geen goal slikt, kun je nog iets doen. Maar je komt via een corner op achterstand en nadien opnieuw na een penalty die uit een corner voortkomt. Jammer, want dat zijn altijd vermijdbare doelpunten. Het zou leuk zijn als je na een wedstrijd waarin het spel minder goed is een resultaat over de streep kan trekken, maar dan moet je er op die momenten ook staan", besluit Vrancken.