Dominik Thalhammer officieel voorgesteld bij Cercle Brugge: "We zullen de fans overtuigen"

Maandagmiddag werd Dominik Thalhammer officieel voorgesteld als coach van Cercle Brugge. De Oostenrijker volgt Yves Vanderhaeghe op, die ondanks de zege tegen KV Mechelen koudweg aan de kant werd geschoven.

De nieuwe Oostenrijkse T1 van Cercle Brugge zal het dan ook niet gemakkelijk hebben om de harten van aanhang van Cercle te veroveren. Thalhammer (51) was maandag al aanwezig op de training, maar observeerde langs de kant van het veld. Zijn vuurdoop is voor woensdag, wanneer Cercle in de 1/8ste finales van de beker op bezoek gaat bij KV Mechelen.

"Ik ben erg trots om hier te mogen staan", vertelde Thalhammer aan Sporza. "Dit team heeft veel potentieel, met veel interessante en getalenteerde spelers. Ik wil met Cercle powerplay spelen, met hoge pressing. Ik ben ervan overtuigd dat we daarvoor de juiste spelers in huis hebben."

Cercle Brugge staat voorlopig op een degradatieplaats. Thalhammer beseft dat het tijd zal vergen om de supporters aan zijn kant te krijgen. "Eenvoudig is dit zeker niet. Ik heb begrip voor de fans. Ik kan alleen maar benadrukken dat ik er alles aan zal doen om opnieuw successen te behalen met Cercle, met dynamisch en intensief voetbal. We hebben veel werk voor de boeg, maar we zullen de fans overtuigen!"