De strafste linksback van de competitie: vijf goals en zeven assists

Vraag aan eender welke Anderlecht-fan wat de meest geslaagde transfer van hun club is en het antwoord zal in 99 procent van de gevallen hetzelfde zijn: Sergio Gomez. De linksback is een sensatie aan het worden.

Gomez scoorde tegen Charleroi twee keer: één keer op vrije trap en één keer op penalty. Daarmee brengt hij zijn seizoenstotaal op vijf. Daarnaast gaf hij ook al zeven assists. Daarmee is de linksback betrokken bij 39 procent van de doelpuntenproductie van Anderlecht. Velen zouden hem graag wat hoger op het veld zien, maar Kompany vindt dat hij de juiste man is om voor overlapping te zorgen op de flank. Hij kan ook zijn actie lager op het veld inzetten en gebruik maken van zijn snelheid en techniek. Maar iedereen is het erover eens dat hij voor twee miljoen euro een koopje was. Zijn marktwaarde op Transfermarkt ligt intussen al op 4 miljoen en zal waarschijnlijk nog stijgen eind deze maand.