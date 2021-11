Union is niet van plan om solden te houden: "Spelers houden én kern versterken in januari"

Union SG verbaast week na week - en daar verandert een nederlaag niets aan - vriend en vijand. Het is dan ook logisch dat de telefoon in het Dudenpark tijdens de wintermercato niet stil zal staan. Al zijn de Brusselaars van plan om van zich af te bijten.

Met Dante Vanzeir en Deniz Undav lopen bijvoorveeld al twee spelers rond waarvoor komende winter héél veel interesse zal zijn. “Maar we willen alle spelers minstens tot het einde van het seizoen bij Union SG houden”, aldus Philippe Bormans.

“Meer nog: het is zelfs onze bedoeling om de kern in januari te versterken”, aldus de CEO in Sport/Voetbalmagazine. “We hebben overigens geen uitgaande transfers nodig om te overleven. Union is een sportief project en geen financieel project.”