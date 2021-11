Onbegrip in Duitsland na Ballon d'Or: "Dit was niet eerlijk!" en "Ik begrijp de wereld niet meer na deze verkiezing"

Lionel Messi heeft de 'Ballon d'Or' gewonnen, voor de zevende keer in zijn carrière. Maar dat leidt tot veel onbegrip, zeker in Duitsland. Daar vonden ze dat Robert Lewandowski de terechte winnaar zou zijn geweest.

Lewandowski kwam 33 punten te kort om Messi te verslaan. Nochtans kende Messi niet zijn beste seizoen en brak Lewandowski zowat elk doelpuntenrecord. “Er bestaat weinig twijfel of hij de beste speler ooit was, maar voor deze verkiezing werd er gestemd op de herinnering aan Messi”, klinkt het bij BILD.

“Eerlijk gezegd begrijp ik de wereld niet meer na deze verkiezingen. Met alle respect voor Messi en de andere genomineerden, maar de enige die het verdiende, was Lewandowski", zei Bayern München-icoon Lothar Matthäus.

"“In onze ogen had hij het verdiend. Maar hij is ook zonder Ballon d’Or iedere dag fantastisch”, aldus Bayern-icoon Oliver Kahn. “Volgend jaar maakt hij zeker weer kans.’’

“Ik ben niet geïnteresseerd in individuele prijzen, maar als je ze dan toch uitreikt, dan moet het wel eerlijk gaan. En dat is deze keer wat mij betreft absoluut niet het geval", zei een kritische Toni Kroos, middenvelder van Real Madrid. “Het lijdt geen twijfel dat Messi samen met Cristiano Ronaldo de speler van het decennium is en kwaliteiten heeft die anderen nooit zullen hebben, maar nu hadden anderen voor moeten gaan. De beste speler moet op één staan."

Op de clubmedia van Bayern München liet Lewandowski zich echter niet kennen. "Felicitaties aan Messi en Alexia Putellas (winnares bij de vrouwen) en felicitaties aan alle genomineerden. Ik ben verkozen tot beste aanvaller en niemand kan een individuele prijs pakken zonder een sterk team en loyale fans achter zich. Bedankt voor jullie steun.”