Engelse nationale ploeg bij de vrouwen doet nog beter dan de Red Flames en legt er maar liefst 20(!) in het mandje

Wat de Red Flames kunnen, kunnen wij ook moeten ze bij de nationale vrouwenploeg van Engeland gedacht hebben. De Red Flames wonnen vorige week namelijk met 19-0 van Armenië, maar Engeland heeft dinsdagavond nog beter gedaan.

De Engelse vrouwen namen het dinsdagavond op tegen Letland. Engeland had nog het maximum van de punten in haar kwalificatiegroep, terwijl Letland nog geen enkel punt kon pakken. Engeland was dan ook uiteraard torenhoog favoriet.

Ze hebben Letland uiteindelijk ook helemaal weggespeeld, want het werd maar liefst 20-0. Daarmee doet Engeland dus net iets beter dan de 19-0 overwinning van de Red Flames tegen Armenië vorige week.