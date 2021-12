Spaanse interesse voor sterkhouder Genkse defensie

Bij KRC Genk zullen ze vrezen om de sterkhouder uit de defensie te verliezen... .

Jhon Lucumi speelt sinds de zomer van 2018 in België bij KRC Genk. Voor 2,5 miljoen euro plukten ze hem we bij Deportivo Cali, een club uit zijn thuisland Colombia. Intussen speelde de centrale verdediger al 116 wedstrijden in het shirt van Genk en kwam hij ook al vier keer uit voor de nationale ploeg van Colombia.

Ook dit seizoen staat Lucumi meestal tussen de lijnen bij Genk. Dat blijft niet onopgemerkt, want de 23-jarige Lucumi geniet nu zelfs interesse uit Spanje. Sevilla zou de centrale verdediger graag halen deze winter, zo meldt de Colombiaanse journalist Juan Felipe Cadavid in La Dernière Heure. Zijn marktwaarde wordt geschat op 13 miljoen euro en daarmee is hij de meest waardevolle verdediger van de competitie. Benieuwd wat dat deze winter zal geven... .