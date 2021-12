Kopzorgen voor Barcelona: Sergi Roberto valt geblesseerd uit en moet geopereerd worden

Kopzorgen voor FC Barcelona: Sergi Roberto moet onder het mes na een blessure.

Blessures blijven FC Barcelona maar achtervolgen. Ook vandaag komt Barcelona met slecht nieuws naar buiten. Sergi Roberto zal moeten geoppereerd worden na zijn nieuwe dijbeenblessure. Mogelijks staat hij nu ook maanden aan de kant, maar de club wil nog geen uitspraken doen over de duur van zijn afwezigheid.

Xavi kan naast Sergi Roberto ook niet rekenen op Sergio Agüero, Ansu Fati, Pedri en Martin Braitwaite. Dat bezorgt de nieuwe coach van Barcelona kopzorgen, want volgende week spelen ze de belangrijke wedstrijd tegen Bayern München die zal beslissen over het feit dat Barca al dan niet kan overwinteren in de Champions League.