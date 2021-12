Vorig seizoen titularis, vanavond pas voor het eerst dit seizoen onder de lat: "Elke dag strijd met mezelf, de twijfel slaat soms toe"

KV Mechelen gaat vanavond in de beker tegen Cercle Brugge op zoek naar revanche voor de competitienederlaag van afgelopen weekend. Voor Yannick Thoelen staat de match al weken met stip genoteerd. Thoelen staat woensdag voor het eerst dit seizoen onder de lat bij Malinwa.

Thoelen was in de terugronde van vorig seizoen titularis bij KV Mechelen. Hij verdrong Gaëtan Coucke naar de bank. Dit seizoen zijn de rollen voorlopig omgekeerd. "Een week voor de competitiestart moesten Gaëtan en ik op gesprek bij de keeperstrainer. Toen is er fatsoenlijk over de keeperskwestie gepraat, maar uiteindelijk moet je de keuze aanvaarden", aldus Thoelen in GvA.

"Dit was misschien wel de zwaarste periode uit mijn voetbalcarrière, omdat de wissel er zo onverwacht kwam. Vooral de eerste weken waren enorm zwaar, maar ook nu is het elke dag een strijd. Soms slaat de twijfel toe", bekent de doelman. "Toch blijf ik positief. Voor de ploeg, én voor Coucke, die het heel goed doet. Dat betekent niet dat ik de handdoek in de ring gooi."