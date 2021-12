AA Gent pakt verdiende overwinning tegen tweedeklasser Lommel: "Moesten wedstrijd sneller beslissen"

AA Gent gaat naar de kwartfinales van de Croky Cup. Het werd 0-2 met twee goals van Julien De Sart.

AA Gent deed waarvoor het naar Lommel was gekomen. De ploeg uit 1B bood het nodige weerwerk, maar onder een gutsende regen ontpopte De Sart zich tot matchwinnaar.

Uiteindelijk moesten de Buffalo’s tot diep in de tweede helft wachten om zekerheid te hebben over de zege. De Sart zette een strafschop om voor 0-2.

“We moesten sneller de wedstrijd beslissen. Dat deden we niet, dus was die tweede treffer erg belangrijk. We weten dat Lommel gevaarlijk kon zijn op stilstaande fases, we bleven op onze hoede”, klinkt het achteraf bij Alessio Castro-Montes.

“We creëerden niet erg veel, maar hadden kansen genoeg om te scoren. Ook Laurent Depoitre, al mag je niet onderschatten hoeveel werk hij verzet voor de ploeg. Het enige wat ontbreekt, is een doelpuntje van hem. Voor de rest is iedereen blij met hem.”