Belangrijke raad aan Anderlecht: "Zoveel mogelijk spelers laten gaan in januari"

Anderlecht is bezig aan een moeilijk seizoen. Ook financieel is het bijlange nog niet wat het zou moeten zijn.

Volgens Michel De Wolf kan paarswit in januari dan ook twee vliegen in één klap slaan. Vincent Kompany is nog aan het zoeken wat werkt en gooit het roer vaak om.

Veel jongeren stelt de trainer van Anderlecht niet meer op. Tegen Kortrijk afgelopen week stond geen enkele zelfopgeleide speler in de ploeg. Een unicum voor de voorbije jaren.

“De jongeren die niet in de ploeg staan, verdoen hun tijd. De club heeft er zelf baat bij om er zo veel mogelijk in januari te laten gaan, zodat ze elders speeltijd krijgen", zegt hij in Sport/Voetbalmagazine.

"Dan zouden we tenminste zien wat ze echt in hun mars hebben. Ze hebben enorme kwaliteiten, daar twijfel ik niet aan. Maar of dat genoeg is om bij Anderlecht te spelen? Daar ben ik niet zo zeker van."