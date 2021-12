Ook in Duitsland werpt golf coronabesmettingen roet in het eten in de Bundesliga: ook daar maatregelen

Bij ons is het wachten tot morgen, maar in Duitsland hebben ze al een beslissing genomen gezien de snel stijgende coronacijfers: de Bundesliga mag vanaf dit weekend slechts 15.000 supporters per match toelaten. In sommige deelstaten mag er zelfs geen publiek binnen.

Clubs mogen de komende tijd maximaal vijftig procent van het stadion gebruiken, met een maximum van 15 duizend fans. Enkel gevaccineerde supporters en mensen die net besmet waren, mogen binnen. Voor die laatste is een negatief testbewijs nodig. De mondmaskerplicht geldt er ook. Borussia Dortmund had in afwachting van de nieuwe coronamaatregelen de kaartverkoop voor de topper van komende zaterdag tegen Bayern München al stilgelegd. In de deelstaten Saksen, Baden-Würrtemberg en Beieren zijn plannen om de stadions geheel te sluiten. Dat zou ook gelden voor het Champions League-duel van Bayern met Barcelona.