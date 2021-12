Met lof beladen Courtois vindt dat niet Messi of Lewandowski maar andere speler Gouden Bal verdiende: "Rare prijs"

Na alweer een glansprestatie wordt Thibaut Courtois onder de lof bedolven bij Real. De Gouden Bal ging echter niet niet naar een speler van Real Madrid, terwijl Courtois wel van mening is dat één van zijn ploegmaats hem verdiende. Hij denkt hierbij aan Karim Benzema.

Real Madrid zit inmiddels aan zeven zeges op rij en daar heeft Thibaut Courtois een groot aandeel in. De Spaanse media zijn dan ook lyrisch over hem. De Rode Duivel kreeg opnieuw een clean sheet achter zijn naam, terwijl Karim Benzema voor het enige doelpunt zorgde tegen Athletic. Benzema, die had volgens Courtois gerust de Gouden Bal mogen krijgen.

"Karim verdient het, dat is wel duidelijk, maar het is een rare prijs. Je ziet altijd dat spelers bovenaan eindigen omdat ze de Copa America, het EK of de Champions League gewonnen hebben. Zo gaat het altijd: ze kijken naar de prijzen, niet naar de prestaties over het hele jaar", reageert Courtois bij Movistar.

Courtois had ook een maand geleden al gesteld dat hij meende dat Benzema de Gouden Bal verdiende. "Hopelijk kunnen we dit seizoen met de ploeg prijzen pakken, zodat Karim volgend jaar de Gouden Bal kan winnen."