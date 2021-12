Nieuwe scheidsrechter wordt semi-prof in de Jupiler Pro League

Vanaf 1 december is Bert Put semi-professioneel scheidsrechter in de Belgische competitie.

De 33-jarige Bert Put sluit vanaf 1 december aan bij de groep van 12 semi-professionele scheidsrechters en dat ter vervanging van Wesley Alen die stopte.

Put blijft halftijds aan de slag als stafmedewerker in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Twee dagen per week moet hij zich bijscholen in het Basecamp in Tubeke.

“Voordien werkte ik 4/5e, vanaf 1 december nog maar halftijds. Ik apprecieer het enorm dat mijn werkgever meedenkt in dit verhaal”, aldus Put bij HBVL.

“Deze stap zorgt er niet alleen voor dat ik een betere balans vind tussen werk, privé en de arbitrage, maar ook dat ik van mijn hobby nog meer mijn beroep kan maken. Vroeger was alles hectisch en moest ik allerlei dingen tussendoor doen. Nu heb ik meer tijd om me voor te bereiden op wedstrijden. En hoe meer tijd je hebt, hoe comfortabeler je kan arbitreren.”