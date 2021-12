Analist ziet hoe hoofd Van den Brom op kapblok ligt: "Match van de laatste kans tegen KV Mechelen"

Het is do or die voor John van den Brom. Eind oktober leek de crisis afgewend na twee ruime zeges, maar niets bleek minder waar. Ondanks dat het veldspel vaak behoorlijk is, kon Racing Genk alweer zes wedstrijden op rij niet winnen.

In de Europa League moet Genk op de slotspeeldag nog vol aan de bak tegen Rapid Wien om Europees te overwinteren. In de beker betaalden de Limburgers defensieve fouten cash tegen Club Brugge. In de Jupiler Pro League is Genk pas terug te vinden op plaats tien, met amper 21 op 48. Zondagavond moet Racing Genk op bezoek bij KV Mechelen. "Met 28 tegendoelpunten heeft Genk de op drie na zwakste verdediging in 1A. Een veelzeggende statistiek', stelt Mo Messoudi in Gazet van Antwerpen. "Ik denk dat het zondag de match van de laatste kans wordt voor John van den Brom." "Vorig jaar heeft hij al eens een slechte periode overleefd, maar bij een nederlaag in Mechelen zie ik het dit keer niet goedkomen."





Volg KV Mechelen - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (05/12).