Beerschot verlaat bekertoernooi met opgeheven hoofd: "Als de keeper van de tegenstander man van de match is..."

Donderdagavond was Beerschot de gevaarlijkste ploeg in de reguliere speeltijd van het bekerduel met Standard. De Mannekes misten de mogelijkheden én botsten op een uitstekende Laurent Henkinet. In de verlengingen bezorgden de Rouches Beerschot een ijskoude douche (2-0).

Zo bleef Beerschot na een sterke prestatie eens te meer teleurgesteld achter na afloop. "We hebben als ploeg goed gereageerd op die domper tegen Zulte Waregem. We begonnen sterk aan de partij en hebben goed gegroepeerd gevoetbald. We kregen enkele opgelegde kansen, het is zuur dat we geen enkele mogelijkheid konden verzilveren. Als de doelman van de tegenstander verkozen wordt tot man van de match, dan is dat een teken dat je als ploeg goed gespeeld hebt", aldus Beerschot-verdediger Pierre Bourdin voor de camera van RTL Sport.

Ondanks 120 zware minuten en de bekeruitschakeling heeft Beerschot vertrouwen getankt voor de Antwerpse derby van zondag. "De coach brengt ons steeds met een goed strijdplan aan de aftrap. De laatste drie à vier weken gaan onze prestaties in stijgende lijn, maar het ontbreekt ons nog aan defensieve en offensieve efficiëntie. Toch ben ik ervan overtuigd dat we ons vel nog kunnen redden in de competitie."

"De beker als bonus? Toch niet, elke match is belangrijk. Ach, ondanks de nederlaag hebben we het goed gedaan. Dit moet ons vertrouwen geven", besluit Bourdin.