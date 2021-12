Club Brugge mist mogelijk sterkhouder tegen Seraing: pijn aan lies, PSG in het achterhoofd

Het is al een druk seizoen geweest voor Hans Vanaken, zowel bij Club Brugge als de Rode Duivels. De middenvelder van blauw-zwart kampt met liesklachten en wordt mogelijk aan de kant gehouden in het competitieduel van zaterdag tegen Seraing. Dat weet Het Nieuwsblad.

In het bekerduel tegen Racing Genk werd Hans Vanaken in de tweede verlenging naar de kant gehaald. Onder meer Charles De Ketelaere begreep er, met de strafschoppenreeks in het vooruitzicht, niets van. Blijkbaar kampt Hans Vanaken met problemen aan de lies en kwam hij uit voorzorg naar de kant.

Met de belangrijke CL-wedstrijd van dinsdag tegen PSG in het achterhoofd, is het goed mogelijk dat Hans Vanaken zaterdag gespaard wordt in de competitiewedstrijd tegen Seraing.

Hans Vanaken speelde dit seizoen al 28 officiële wedstrijden: 22 voor blauw-zwart, 6 voor de nationale ploeg. Daarin was de middenvelder goed voor negen doelpunten en zeven assists.