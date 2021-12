Laatste West-Duitse wereldkampioen van 1954 overleden

Horst Eckel was de laatste speler van de toenmalige West-Duitse ploeg die in 1954 wereldkampioen werd.

De Duitse voetbalbond bevestigt het overlijden van Horst Eckel. Hij werd 89 jaar oud. Na zijn loopbaan als voetbal ging hij kunst en sport studeren om daarna leraar te worden in het middelbare onderwijs.

De vleugelspeler uit Kaiserslautern was de jongste speler van het team dat in de finale van 1954 met 3-2 van favoriet Hongarije won.

Eckel werd twee keer kampioen in Duitsland. Hij veranderde in zijn carrière maar één keer van ploeg, toen hij in 1960 de overstap maakte van Kaiserslautern naar SV Rochling Volklingen.